Syntra ontslaat corrupte medewerker NIET DE EERSTE KEER DAT VALSE ATTESTEN VAN BEDRIJFSBEHEER WORDEN VERKOCHT PATRICK LEFELON

06 maart 2018

02u47 0 Antwerpen Een medewerker van opleidingscentrum Syntra heeft tientallen attesten voor bedrijfsbeheer verkocht aan jonge ondernemers. Zij betaalden gemiddeld 1.000 euro voor het attest, maar hoefden de verplichte opleiding dan niet te volgen. Syntra heeft de corrupte medewerker in juni 2017 ontslagen.

Afgevaardigd bestuurder Peter Aerts van Syntra Antwerpen-Brabant was verbaasd dat het nieuws over de fraude met attesten gisteren in het nieuws kwam. Syntra had de fraude al in juni 2017 ontdekt bij een interne controle van de administratie. De betrokken werknemer misbruikte een achterpoortje van het systeem om de namen van zijn 'klanten' in het systeem in te voeren en zo een correct ondertekend attest voor bedrijfsbeheer te laten afleveren. Niemand kon zien dat deze mensen de opleiding niet hadden gevolgd.





"Met een interne audit was het probleem onmiddellijk opgelost. De medewerker werd op staande voet ontslagen. Wij tolereren niet dat werknemers frauderen met belastingsgeld. Wij hebben onmiddellijk de politie verwittigd en er werd een onderzoek gestart. Dat onderzoek loopt nog altijd", aldus Peter Aerts.





Kandidaat-ondernemers gebruikten het attest om een eigen zaak te kunnen opstarten. Zij zouden tussen 1.000 en 3.000 euro hebben betaald. "Verloren geld", zegt Aerts. "Vanaf 1 september dit jaar is dit attest niet langer nodig. Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters vindt dit éénmalig attest een onnodige drempel voor ondernemende mensen."





Al eerder fraude

Syntra kreeg in Antwerpen al eerder met fraude af te rekenen. Een Turkse man kreeg eind vorig jaar een fikse celstraf omdat hij valse attesten voor bedrijfsbeheer verkocht. Syntra kwam er ook toen zelf achter dat iemand valse attesten verkocht. Het spoor leidde toen naar een Turkse ondernemer. Ali T. hield zich vooral op in Turkse cafés en restaurants in het Antwerpse.





"Ali T. kwam samen met een zekere 'Marc' naar de zaak. Zij waren net gekleed en hadden een aktentas bij. De mannen konden alles leveren wat een starter nodig had: attesten, leningen, loonstaten voor een lening enzovoort", vertelt een getuige.





De rechtbank veroordeelde Ali T. alleen voor de handel in valse attesten voor bedrijfsbeheer. De fameuze 'Marc' is nooit gevonden.





De fraudezaak met Ali T. staat volgens Syntra helemaal los van het onderzoek naar de frauderende werknemer van Syntra.