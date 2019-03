Swapfiets verrast 100.000ste klant met ... gouden fiets 24-jarige uit Wilrijk is 100.000ste klant van Nederlands fietsbedrijf dat in bijna 50 landen actief is BJS

14 maart 2019

13u10 0 Antwerpen Het gaat het fietsabonnement Swapfiets voor de wind. Het bedrijf groeide sinds de start in 2014 naar 100.000 klanten in vier landen (België, Nederland, Duitsland en Denemarken). De 100.000ste klant - een 24-jarige Wilrijkse - werd vanmorgen verrast met … een gouden fiets.

“Wat een fantastische start van mijn abonnement.” De nietsvermoedende Gwenn Goormans (24) uit Wilrijk was duidelijk opgetogen met haar nieuwe gouden fiets, die vanmorgen op feestelijke wijze door het Swapfiets-team werd bezorgd.

Goormans is de 100.000ste klant van het fietsabonnement, dat in 2014 door drie Nederlandse vrienden werd opgericht. Het jonge bedrijfje doet het goed. Sinds de start in 2014 groeide het ieder jaar met minimaal 500 procent. Swapfiets is momenteel actief in bijna 50 steden en sleepte de afgelopen jaren verschillende prijzen en nominaties in de wacht.

Het principe van Swapfiets is eenvoudig: een abonnement garandeert een altijd werkende fiets voor een vast bedrag per maand. Bij een defect, zoals een lekke band, komt er een fietsenmaker binnen de twaalf uur langs aan huis. Deze zal de fiets herstellen of ‘swappen’ voor een ander exemplaar.