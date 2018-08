Swapfiets rondt kaap van 1.500 gebruikers 02 augustus 2018

Het gaat hard voor Swapfiets: 4 maanden na de lancering telt de abonnementendienst in ons land 1.500 klanten. In Antwerpen rijden momenteel 761 gebruikers rond met de fiets met de kenmerkende blauwe voorband.





Dat Swapfiets niet alleen een succes is in Nederland maar ook in België, is gebleken. Pas 4 maanden na de lancering van Swapfiets in Leuven verwelkomde Swapfiets vorige week zijn 1.500ste Belgische klant. Na de opening in Leuven volgden Antwerpen en Gent snel.





Swapfiets werkt simpel: voor euro17,50 per maand (euro15 voor studenten) krijgen klanten een fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering. Bij een defect, zoals een lekke band, komt er binnen twaalf uur een fietsenmaker langs aan huis. (BJS)