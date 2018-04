Swapfiets krijgt 125 bestellingen in één week 20 april 2018

Een week na de opstart van Swapfiets hebben 125 geïnteresseerden een fiets besteld bij het nieuwe fietsconcept. Bij Swapfiets, overgekomen uit Nederland, betaal je een vast bedrag voor "een kwalitatieve fiets, inclusief service": bij een defect komt er binnen de 12 uur een fietsenmaker langs om de fiets te herstellen of in te wisselen voor een ander exemplaar. "Nog nooit was de aanvraag in één van onze 16 steden tijdens de eerste week zo groot", zegt co-founder Steven Uitentuis. Swapfiets plaatste intussen al een nieuwe grote bestelling om aan de vraag te blijven voldoen, na de 125 bestellingen in de eerste week. (BJS)