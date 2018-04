Swapfiets doet intrede 12 april 2018

Na vijftien steden in Nederland wordt de abonnementsdienst Swapfiets vandaag uitgerold in Antwerpen.





Swapfiets werkt simpel: voor euro17,50 per maand (euro15 voor studenten) krijgen klanten een robuuste fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering. Bij een defect, zoals een lekke band, komt er binnen twaalf uur een fietsenmaker langs aan huis. Deze zal de Swapfiets repareren of 'swappen' voor een ander exemplaar.





De start-up, opgericht door drie studenten van de Technische Universiteit Delft, is met meer dan 30.000 klanten en de prijs 'Dutch Startup of the Year' (NIMA), al een groot succes in Nederland. (BJS)