Sven De Ridder in musical 'Iedereen beroemd!' 18 mei 2018

02u44 0

Acteur Sven De Ridder waagt zich volgend jaar aan een musical. Met jong talent Joke Emmers staat hij op de planken van Theater Elckerlyc in een bewerking van 'Iedereen beroemd!', de film uit 2000 van cineast Dominque Deruddere die een Oscarnominatie versierde.





Het verhaal is bekend: Jean Vereecken probeert beroemd te worden via de zangcarrière van dochter Marva. Die is niet van de knapste en zingt vals, maar haar vader ziet dat niet. De ontvoering van een bekend popsterretje is voor Jean de enige uitweg om zijn dochter in de hitlijsten te krijgen. Regisseur en scenarist Frank Van Laecke fileert het kitscherige, oppervlakkige wereldje van derderangs zangwedstrijden. De opvoering wordt een schrijnende ontmaskering, maar ook een ode aan de liefde. Jelle Cleymans maakt zijn debuut als componist en tekstschrijver in een musical.





Première: 17 februari 2019, Theater Elckerlyc. Tickets: www.judas.be en 070/691002 (PHT)