Supersnelle watertaxi's omzeilen files BRABO DOKLOODSEN EN BOOTMANNEN COMMERCIALISEERT SPEEDBOOTJES PHILIPPE TRUYTS

19 februari 2018

02u41 18 Antwerpen De files te vlug af zijn via het water: de Waterbus doet het al op de Schelde. Vanaf de zomer komt er in de haven een zeer vinnige watertaxi bij. Brabo Dok-loodsen en Bootmannen zet daarvoor zijn gloednieuwe, geel-zwarte snelboten in. Eerste doelgroep: maritiem personeel dat snel van en naar binnenlopende schepen moet.

De zon warmt de vrieslucht op, het water in het Hansadok ligt er haast spiegelglad bij: ideale omstandigheden dus voor een proefvaart met de overdekte 'speedboten' van Brabo. Algemeen directeur Ronny Detienne en bootman Dave Tyck staan paraat. Hou je vast: Detienne (65) werkt al 48 jaar voor Brabo. Begonnen als bootman, doorgegroeid tot loods en sinds 2004 grote baas. "En ik stop nog niet, wegens te plezant", glundert hij. Tyck is bezig aan zijn achttiende jaar. Een bootman zorgt ervoor dat schepen veilig aan- en afmeren.





Wij houden ons ook goed vast. Want het kan hárd gaan: tot 64 kilometer per uur. "Als er geen golfslag van passerende boten is. Dan vertragen we. Het water moet je 'lezen' zoals je dat in de auto met de weg doet", vertelt Tyck. Brabo kocht intussen bij het Amsterdamse Tideman zeven van deze 250 pk sterke boten. Naast een halfopen exemplaar zijn dat er vijf overdekte met drie passagierszitjes en één 'grote' met zes zetels. Na een kwartier zijn we helemaal overtuigd. Soms hots en bots je wel eens wat feller, maar nooit wordt het oncomfortabel. Voor de goede orde: Brabo gebruikt ook nog steeds veertig van zijn oranje 'meerboten' voor de dagelijkse klussen.





Reken je tijdwinst maar uit: we varen vijf minuten over een watertraject dat je over de weg makkelijk een half uur kost. "Of veel langer", zegt Detienne. "Bij een zwaar incident op de Ring was ik al eens 3,5 uur onderweg van Kallo naar hier. We zouden onze boten in de dokken op rechter- en linkeroever én op de Schelde willen gebruiken. We denken na over de tarieven. Maar voor 3 euro zoals de Waterbus lukt natuurlijk niet. Dan spreek je over heel andere aantallen passagiers én een vast vaarschema. Wij bieden een taxiservice aan. Ons publiek? Bijvoorbeeld de waterklerken (zij regelen alle organisatorische en administratieve zaken tijdens het verblijf van een schip, red.). Of we zouden de loodsen sneller van een schip naar de oever kunnen halen. De gewone pendelaar blijft hier buiten beeld. Hoe dan ook: ik merk dat er veel belangstelling is, nu de files almaar langer worden. In Rotterdam zijn deze watertaxi's een vertrouwd beeld."





Simulatorgebouw

Bij Brabo werken circa 300 mensen, onder wie een 65-tal loodsen en 200 bootmannen. Heel bijzonder is dat 45 procent van het bedrijf eigendom is van het personeel. "Eind dit jaar wordt het spannend voor ons", zegt Detienne. "Dan eindigt onze achtjarige concessie. We hebben zwaar geïnvesteerd in digitalisering en boten - de geel-zwarte speedboten kosten om en bij 200.000 euro - en gaan een nieuw simulatorgebouw zetten. Een nieuwe concessie is van levensbelang", beseft Ronny Detienne.





Het Havenbedrijf juicht de plannen van Brabo alvast toe. "Om de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen te ontwarren, zijn veel handen nodig. Want dé ultieme oplossing bestaat niet. Het is daarom goed te zien dat ook privébedrijven zoals Brabo niet langs de kant blijven staan en mee nadenken en oplossingen uitwerken."