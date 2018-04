Superhelden op bezoek in jarig Kinderziekenhuis 24 april 2018

Het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen heeft gisteren zijn twintigste verjaardag gevierd. Patiëntjes, ouders en medewerkers werden daarom in de bloemetjes gezet.





In 1998 werd het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis geopend en het Algemeen Kinderziekenhuis Good Engels sloot de deuren.





De patiëntjes die in het ziekenhuis opgenomen zijn of op consultatie kwamen, werden in de watten gelegd. Ze konden hun lievelingsknuffels laten onderzoeken door een team 'berendokters' of gingen ravotten op de reuzenspeeltuigen in de wachtzalen. Tot groot jolijt van de kinderen kwamen zelfs actiehelden Darth Vader, Superman en Spiderman opdagen. De medewerkers werden getrakteerd op een feestelijke lunch. (BJS)