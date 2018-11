Superhelden en pijpfitters op Dag van de Wetenschap Dieter Lizen

22 november 2018

Op de Dag van de Wetenschap kan je in musea zoals het MAS, het Red Star Line Museum en het Museum Plantin-Moretus de rol van de wetenschap in ons dagelijks leven ontdekken. Ook bedrijven als BASF, Covestro en Janssen Pharmaceutica doen mee met leuke activiteiten voor kinderen.

Bij Stormkop kan je zondag 25 november zelf je eigen hebbedingetjes in 3D printen met de zelfgebouwde printers van Prutska. Je mag er je eigen bruisballen of haargel fabriceren of leert zoals een echte pijpfitter aan de slag gaan met pijpen en koppelingen. In de Clever Foodies workshop in het BASF kidslab ontdek je via proefjes hoeveel gezonder vers fruitsap is dan sap uit brik. Je ontdekt hoe schepen bestand blijven tegen zeewater en roest, leert bloed prikken, gaat op de foto met je favoriete superheld (via augmented reality) en duikt in de wereld van atomen. Alles samen bieden de Antwerpse partners meer dan 80 activiteiten, voor jong en oud perfect om een dag te vullen met verrassende wetenschap. Het volledige programma is te raadplegen op dagvandewetenschap.be.