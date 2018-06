Supercomputer moet zwart punt veiliger maken KIND (9) AANGEREDEN AAN SILVERTOPBLOKKEN: AWV BELOOFT BETERSCHAP JONATHAN BERNAERTS

30 juni 2018

02u26 0 Antwerpen Op het kruispunt aan de Silvertopblokken is een jongetje van 9 gewond geraakt nadat hij van zijn fiets werd gereden. Het is het zoveelste accident op een van dé zwartste kruispunten van de stad. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die de weg beheert, belooft beterschap.

Op het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de oprit van de E34 is donderdag in alle vroegte een jongetje van 9 van zijn fiets gereden. "Het slachtoffer was met zijn moeder op weg naar school", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Een automobilist (55) moest de Kolonel Silvertopstraat kruisen en over de trambedding rijden om zo de oprit op te gaan. Hij verklaarde dat hij de jonge fietser niet had zien aankomen. Het kind raakte lichtgewond en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis."





35 slachtoffers in 3 jaar

Wie met de fiets (of te voet) van het Kiel naar het Antwerpse Zuid gaat, heeft het ongetwijfeld ook al ondervonden: het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de oprit van de E34 is ronduit levensgevaarlijk. Cijfers bewijzen dat het een van dé zwartste punten in de stad is. Uit het verkeersveiligheidsrapport, dat de lokale politie van Antwerpen deze maand presenteerde, blijkt dat het aantal slachtoffers er in de periode 2015-2017 op 35 lag. Het kruispunt bekleedt daarmee de vierde plek. Scoorden nóg slechter: het kruispunt van de Franklin Rooseveltplaats, Van Ertbornstraat en Osystraat (61), van de Groenendaallaan en de in- en uitrit E19 (49), en van de Breydelstraat, Gemeentestraat en Van Arteveldestraat (37). Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is op de hoogte van de onveilige situatie en belooft op korte termijn beterschap. Woordvoerder Jef Schoenmaekers: "Deze zomer wordt de VLCC (de supercomputer die de verkeerslichten op Antwerps grondgebied efficiënter moet aansturen) in gebruik genomen. We verwachten dat er dit najaar op het bewuste kruispunt een conflictvrijere lichtenregeling komt en het er stukken veiliger wordt voor zwakke weggebruikers."





"Er is ook een langetermijnoplossing in de maak", gaat Schoenmaekers verder. "Na de heraanleg van de 'Spaghettiknoop' (de verkeersknoop ter hoogte van de Kennedytunnel die in 2021-2022 wordt gebouwd) zullen zwakke weggebruikers helemaal worden gescheiden van het autoverkeer."





Volgens de plannen die voorliggen - er loopt nog een milieueffectenprocedure - wordt de Kolonel Silvertopstraat langs de zijde van het station Antwerpen Zuid gereserveerd voor fietsers en voetgangers. De oprit naar de Ring op de Kolonel Silvertopstraat wordt verplaatst naar de overkant van de weg.