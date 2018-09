Suikerterminal Euroports nu officieel geopend 07 september 2018

02u49 0

In de haven van Antwerpen werd gisteren de vernieuwde suikerterminal van Euroports plechtig geopend in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever. Het haveninfrastructuurbedrijf investeerde 27 miljoen euro om de snel stijgende export van Europese bietsuiker via de haven bij te houden.





"Sinds de Europese Unie de suikerquota in oktober 2017 afschafte, boomt de export van Europese bietsuiker weer", schrijft Euroports. Volgens het bedrijf is het exportvolume van suiker uit de EU na de start van het vorige suikerseizoen op 1 oktober meer dan verdubbeld tegenover het jaar ervoor en wordt het nu geschat op 2,5 miljoen ton. Meer dan de helft van dat volume ging via de Antwerpse haven.





Daarom investeerde Euroports de laatste twee jaar ongeveer 27 miljoen euro in zijn suikerterminal op kaai 518. Het bedrijf bouwde onder andere een nieuw losstation en zeven nieuwe loskades voor vrachtwagens. De suikerinstallaties van Euroports in de haven van Antwerpen vormen de grootste bulk suikerterminal in Europa, met een opslagcapaciteit van 260.000 ton. Er is zelfs een gespecialiseerd labo aanwezig om kwaliteitstesten uit te voeren. (DILA)