Suikerrui week lang afgesloten 10 april 2018

De toegang tot de Suikerrui via de Ernest Van Dijckkaai zal vanaf 12 april een week lang onderbroken zijn. Aan de verbindingsweg tussen de Scheldekaaien en de Grote Markt worden dringende herstellingen uitgevoerd aan het wegdek. De werken zullen twee dagen in beslag nemen, nadien volgt een uithardingsperiode. Op 20 april gaat de Suikerrui weer open.





Voor het autoverkeer is er een omleidingsroute voorzien via de Jordaenskaai, de Zakstraat en de Hofstraat.





Ook ter hoogte van de Kaasstraat staan enkele herstellingen gepland in deze periode. De toegang tot de Kaasstraat blijft evenwel gewaarborgd. (BJS)