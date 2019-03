Stukken van Schrijvers zet archief Letterhuis in schijnwerpers ADA

15 maart 2019

Het Letterenhuis bezit een gigantische berg verhalen van iedereen die iets met literatuur te maken heeft. Schrijvers als Hugo Claus, Paul van Ostaijen, Stijn Streuvels, Willem Elsschot en Jef Geeraerts, maar ook minder bekende auteurs, uitgevers, illustratoren. Met behulp van een gloednieuwe literaire talkshow Stukken van Schrijvers wil het Letterenhuis deze verhalen in de spotlights zetten. Gastvouw van dienst wordt Cathérine Vandoorne, één van de vroegere Madammen van Radio 2. Schrijvers als Herman Brusselmans, Tom Naegels, Gerda Dendooven, Geert Buelens, Yves Petry en Bernard Dewulf duiken in het archief van het Letterenhuis en vinden er verborgen parels.

Ook acteurs, onderzoekers en andere bijzondere bezoekers vertellen honderduit over wat er in het depot van het Letterenhuis te vinden is. Elke avond wordt ook muzikaal opgeluisterd. De eerste avond neemt JackoBond de honneurs waar. Daarna zullen Esmé Bos, Bart Voet en Ben Faes ons muzikaal onderhouden.

Meer info vind je op www.letterenhuis.be.