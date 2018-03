Stukje woestijn in Meatpack 14 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Kunstenares, dj en new age hippie Charlotte De Cock presenteerde gisteren in creatieve hotspot Meatpack tegelijk een boek, een documentaire en een hal vol nieuwe schilderijen. De expositie My California part 2 neemt u mee in het wonderlijke universum van De Cock, in dit geval vier stoffige woestijnnederzettingen in California.

In die godvergeten woestijnstadjes als Slab City, Bombay Beach en Darwin wonen de onderwerpen uit haar California-reeksen. "De verlaten Amerikaanse woestijn is voor mij echt een bron van inspiratie. De mensen die daar wonen stelden zichzelf buiten de maatschappij en huizen in caravans, grotten onder de grond of in een boomhut", zegt Charlotte De Cock. "Een van die inspirerende figuren is Hal, de bebaarde man die ik ook op de gevel zette van Meatpack. Die mannen maken een concertzaal uit oude autowrakken of richten een heel tentoonstellingspark in, gemaakt van afval."





Cameraman Kris Lathouwers ging begin vorig jaar mee op woestijntrip om Charlotte's vondsten en ontmoetingen te vereeuwigen in een documentaire die je echt in de wereld van haar schilderijen trekt. De documentaire wordt op een grote wand van de expositiezaal in Meatpack geprojecteerd. Het boek 'A journey with Charlotte' bundelt haar belangrijkste werken van de afgelopen 10 jaar.





Niet enkel de twee California reeksen staan erin, maar ook 13 Masters, een reeks portretten van onder meer Luc Tuymans, Jan Decleir en Tom Barman. De Cock heeft in april nog een verrassing in petto, want dan komt haar eerste plaat uit, onder de naam Daoud.





De expositie loopt nog tot en met 15 april 2018, openingsuren via meatpack.be. Het boek 'A Journey with Charlotte' - Uitgeverij Lannoo ligt sinds gisteren in de betere boekhandel. (DILA)