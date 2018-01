Stukje stad op Mars en Jupiter 30 januari 2018

Binnenkort staat er een stukje Antwerpen op Mars en Jupiter. Daar wil het Antwerp Space center in 2020 en 2022 voor zorgen. Het Antwerp Space center in Hoboken maakt communicatie-apparatuur waardoor er vanop aarde gecomuniceerd kan worden met de satellieten in het universum. De technologie wordt onder andere gebruikt om bijvoorbeeld weerbeelden door te sturen. Onder andere de nieuwe CEO, Koen Puimège, zal er voor moeten zorgen dat een onbemande missie in 2020 de nieuwste Antwerpse communicatietechnologie meeneemt, en daar op de rode planeet ook geïnstalleerd wordt. (NBA)