Stukje Rooseveltplaats afgewerkt 26 juni 2018

Het eerste kwadrant van de Franklin Rooseveltplaats is af. De bussen richting Turnhout die nu halt houden aan het kwadrant aan de oostkant voor de Presidentbuilding, verhuizen vandaag naar dit nieuw aangelegde kwadrant. De haltes in de Quellinstraat blijven behouden tot de Franklin Rooseveltplaats helemaal is heraangelegd.





Groene madammen

Om de fasewissel in goede banen te leiden, zullen de 'groene madammen', die de Noorderlijn al voor eerdere acties heeft ingezet, de reizigers op een ludieke manier naar hun bus leiden. De werken op het kwadrant voor de Presidentbuilding zullen tot het voorjaar van 2019 duren. Daarna verhuist de werf naar de overkant, naar het kwadrant met de horeca. Als laatste wordt het kwadrant voor het Atheneum onder handen genomen. Daar zullen na de werken geen bussen meer halt houden zodat de schoolgaande jeugd kan genieten van een ruim plein. (NBA)