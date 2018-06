Stuk kaaimuur Nieuw Zuid opgeblazen 11 juni 2018

Het voorlaatste stuk historische kaaimuur van Nieuw Zuid werd gisteren afgebroken met springstof. Zoals vooraf aangekondigd, ging dit gepaard met enige trillings- en geluidshinder voor de omwonenden. Alles verliep volgens plan. De ontploffing gebeurde zondagmiddag bij een hoge waterstand om het wegslingeren van puin te vermijden.





De kaaizone op Nieuw Zuid, aan de Ledeganckkaai en de d'Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan. Daarmee werkt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv aan stabiele kaaimuren en een hogere waterkering en geeft de stad Antwerpen het openbaar domein een make-over. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in kritieke staat verkeerde en herstelling niet meer mogelijk was, wordt hij in vijf aaneengesloten deelzones vervangen door een nieuwe muur. Op 1 juli wordt het laatste stuk kaaimuur met springstof afgebroken. (DILA)