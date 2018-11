Stuivenbergziekenhuis wordt woon- en werkplek NBA

28 november 2018

16u59 0 Antwerpen De stad gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor het Stuivenbergziekenhuis. Na de gedeeltelijke verhuis van het ziekenhuis moet de site ontwikkeld worden tot een plek met een mix van woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen-Noord, tussen de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat en is ongeveer 5 hectare groot. In 2016 besliste het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om het Stuivenbergziekenhuis in 2020 te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek blijven wel op de Stuivenbergsite.

De verhuis van het ziekenhuis biedt nu een kans om de site te herontwikkelen als een strategisch en duurzaam stadsvernieuwingsproject en een hefboom voor de wijk Antwerpen-Noord. Antwerpen-Noord is een ‘aankomstgebied’ met verouderde woningen en een tekort aan groene open ruimte. De wijk kent een groot verloop van bewoners: ‘sociale stijgers’ verhuizen uit de wijk zodra ze voldoende financiële middelen hebben en vooral zwakke sociale groepen en recente nieuwkomers blijven in de wijk wonen.

‘Verzorger voor de wijk’

De Stuivenbergsite biedt volgens de stad een unieke kans om de ruimtelijke en socio-economische opwaardering in de wijk te ondersteunen. De historische functie als ziekenhuis zal een nieuwe en hedendaagse vertaling moeten krijgen als ‘verzorger voor de wijk’ en een nieuwe eigenheid van de site helpen bepalen.

Er zijn aan de nieuwe invulling wel enkele voorwaarden gekoppeld. Het psychiatrische ziekenhuis en de polikliniek moeten in het project opgenomen worden. De historische ziekenhuiselementen moeten behouden blijven. Er moet minimaal 50 procent open ruimte en groen worden gecreëerd. Er moet een gemengd aanbod van wonen en werken komen voor verschillende doelgroepen, onder andere sociale stijgers die anders uit de wijk trekken.

Het ontwerpteam Stramien & Partners zal dit herbestemmingsonderzoek voeren, onder de noemer ‘Stuivenberg KuurNoord’ samen met de buurtbewoners, het middenveld en andere mogelijke partijen. Volgend jaar zou duidelijk moeten worden hoe het definitieve project er zal uitzien.