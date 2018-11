Studiedag over tienerpooiers omdat “té veel slachtoffers onder de radar blijven” Antwerpen houdt studiedag over fenomeen van tienerpooiers BJS

20 november 2018

17u47 0

Het fenomeen van de tienerpooiers baart politie, parket en hulpverlening in Antwerpen nog steeds grote zorgen. Om de alertheid en deskundigheid van professionals in het veld te verhogen, werd vandaag een studiedag gehouden.

Politiemensen, gemeenteambtenaren, zorgleerkrachten, CLB’s en jeugdwerkingen: ze tekenden allemaal present in het stedelijke administratief centrum Den Bell in Antwerpen. Daar lieten verschillende sprekers de hele dag hun licht schijnen over het fenomeen van de tienerpooiers.

Politie en parket hebben van de strijd tegen tienerpooiers in Antwerpen een prioriteit gemaakt. Het aantal onderzoeken dat door de lokale recherche wordt gevoerd is sinds 2015 dan ook fors gestegen: 3 in 2015, 7 in 2016, 12 in 2017 en 28 in 2018, waarvan er nog 12 in onderzoek. Voor de periode 2015 tot februari 2018 zijn in totaal 35 mensen veroordeeld.

In de dossiers van 2018 duiken in totaal 24 slachtoffers op. Maar vermoed wordt dat er elk jaar véél meer slachtoffers vallen. “De vrees bestaat inderdaad dat heel wat zaken onder de radar blijven”, zegt parketwoordvoerder Lentle Jespers. “We hopen dat de professionals in het veld de signalen van slachtoffers sneller detecteren en er gepast op kunnen reageren. Vandaar deze studiedag.”

Een van de sprekers, de Nederlandse hulpverleenster Marlies Levels, vroeg tijdens haar betoog bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van moslimmeisjes. “Tienerpooiers richten hun vizier steeds vaker op meisjes uit een ‘schaamtecultuur’, zoals moslimmeisjes. Deze meisjes zijn gemakkelijk te chanteren. Wanneer uitkomt dat zij de eer van hun familie hebben aangetast, is hun toekomst eraan.”

Gisteren raakte ook bekend dat het parket hoger beroep aantekent tegen de vrijspraak voor vijf klanten van een 15-jarig slachtoffer van een tienerpooier. Tegen de mannen waren eind september celstraffen tot één jaar gevorderd, maar de rechtbank van eerste aanleg vond het niet bewezen dat ze wisten dat het slachtoffer minderjarig was.