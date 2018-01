Studeren onder de ogen van Jezus 02u32 0 De Scheirder Tom en Stef aan het blokken in de Kapucijnenkerk.

De kerstvakantie loopt op zijn einde en dat betekent voor heel wat studenten aan de universiteiten en hogescholen dat de traditionele blok ook bijna afgelopen is. Tom Eilders (21) en Stef Kuypers (21) gingen studeren in de Kapucijnenkerk op de Antwerpse Ossenmarkt. Tom studeert voor bio-ingenieur en Stef doet farmaceutische wetenschappen. Beiden zitten in hun eerste master aan de universiteit van Antwerpen. Of het spirituele een helpende factor is, betwijfelen ze. "Jezus kijkt wel recht in mijn ogen van op zijn kruis", lacht Tom. "Maar het is hier zo mooi en rustig in de kerk dat je even vergeet waar je bent", zegt Stef. Of God hen goedgezind is, zal volgende week moeten blijken, als ze hun eerste examen afleggen. Elk jaar kunnen studenten op verschillende unieke locaties in de stad terecht om te studeren in het kader van Study360, een initiatief van GATE15. (ADA)