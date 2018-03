Studentenclub zoekt nieuwe locatie voor debat 27 maart 2018

De liberale studentenvereniging LVSV hekelt het feit dat ze geen gebruik kunnen maken van de grootste aula voor hun jaarlijks voorzitterdebat. "De capaciteit van de aula die we mogen gebruiken, is niet groot genoeg. We hebben om een grotere aula gevraagd maar er wordt niet op onze vraag ingegaan. Wij zijn genoodzaakt om andere oorden te zoeken," klinkt het. De UAnwerpen zet de deur op een kier. "De grootste aula, met 700 plekjes, is veelbevraagd en is eerst en vooral voor de lessen en daar wordt nu fulltime les in gegeven. We nodigen de studentenclub uit om in gesprek te gaan ", zegt woordvoerder Peter De Meyer. (NBA)