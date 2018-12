Studentenclub Sofia laat slachtoffers galabal aan lot over: “Sorry, onze verzekering dekt de schade niet” Bezoekers raken jas kwijt in het tumult tijdens ontruiming zaal Horta Patrick Lefelon

21 december 2018

19u00 1 Antwerpen Het presidium van studentenclub Sofia heeft de slachtoffers aan hun lot overgelaten na het turbulente galabal. Heel wat gasten raakten hun jas kwijt tijdens de ontruiming van zaal Horta. “Sorry, onze verzekering vergoedt de schade niet”, liet Sofia meteen weten.

Gisteren raakte bekend dat studentenorganisatie Sofia zijn erkenning kwijt is na de incidenten op het galabal in zaal Horta. Rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen heeft de vereniging tot 1 september geschorst. De beslissing wordt op gemengde reacties onthaald. “Te streng”, vinden oud-gedienden van Sofia. Zo schrijft oud-preses Peter Meeus op sociale media dat ‘in zijn tijd’ (1981-1982) het er soms nog erger aan toeging. Het gezelschap van Sofia werd toen zelfs ’s nachts uit een hotel gezet.

Anderen vinden dat Sofia de hand in eigen boezem moet steken. Zo raakte feestvierder Tarak Martijn Labiad in het tumult zijn nieuwe jas van 250 euro kwijt. “Ik had die ’s middags pas gekocht. Ik heb het bewijsje nog. Op het galabal heb ik weinig van de incidenten gemerkt. Ik stond achteraan in de zaal, waar het rustiger was. Toen de zaal ontruimd werd, ontstond er chaos aan de vestiaire. Enkele mensen gingen op de toog van de vestiaire staan. Zij grepen een jas en riepen ‘Voor wie?’ Wie zijn hand op stak, kreeg de jas. Je hoefde zelfs geen vestiairenummer te tonen. Ik heb Sofia de dag nadien gecontacteerd, maar hun verzekering wil geen gestolen of verloren jassen vergoeden. De verzekering dekte alleen de verantwoordelijkheid van Sofia-bestuurders. Daarop heb ik een klacht ingediend bij de politie.”

Ook een andere bezoekster stapte naar de politie nadat Sofia haar wandelen had gestuurd. “Mijn dochter was niet alleen haar nieuwe jas kwijt, ook haar tramabonnement en studentenkaart waren weg”, vertelt de moeder van de studente. “Ik heb Sofia via hun Facebookpagina gecontacteerd, maar hun antwoord klonk nogal hautain. Van excuses was geen sprake. Toen ik zei dat ik de universiteit zou inlichten, zeiden ze: ‘U mag de UA zeker inlichten. Toch kan ik u nu al melden dat dit niet veel zal uithalen.’ Voilà, daar stonden wij dan. Mijn dochter heeft toen klacht ingediend bij de politie.”

Bij het galabal raakte één bezoekster zwaargewond toen ze van een podium werd geduwd. Ze liep een hoofdwonde op en moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer wilde gisteren niet reageren op de incidenten.

Meer over Sofia