Studentenbeweging Comac voert actie op Internationale Vrouwendag: “Vervang Aula Jan Fabre door Aula Frida Kahlo” philippe truyts

08 maart 2019

16u40 0 Antwerpen Als het van Comac Antwerpen – de studentenbeweging van PVDA – afhangt, moet de universiteit snel een andere naam kiezen voor de Aula Jan Fabre op Campus Middelheim. Met een korte actie vrijdagmiddag droegen ze de aula op aan de befaamde Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die actief streed voor vrouwenrechten.

“Het gaat ons om méér dan de figuur van Jan Fabre, die in opspraak is gekomen door grensoverschrijdend gedrag”, zegt Lola Laenen, woordvoerster van Comac Antwerpen. “We willen op Internationale Vrouwendag Kahlo in de kijker zetten én de genderongelijkheid op de universiteit aanklagen. Vrouwelijke studenten zijn op de universiteit in de meerderheid, maar dat zet zich niet door bij bestuursraden, professoren en onderzoekers. We begrijpen wel dat de Universiteit Antwerpen niet alles alleen kan oplossen. Daarom vragen we aandacht voor het bredere maatschappelijke probleem van seksisme.”

Jan Fabre belandde een half jaar geleden in een mediastorm na een open brief van 20 (ex-)werknemers en stagiairs van dansgezelschap Troubleyn over grensoverschrijdend gedrag.