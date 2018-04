Studenten zamelen hippe kledij in voor kankerpatiënten 25 april 2018

02u43 0 Antwerpen En of deze studentes van de richting Meertalige Professionele Communicatie het hart op de juiste plaats hebben: ze hielden gisteren een inzameling voor Huis Klaas, de winkel zonder kassa voor kankerpatiënten op de campus Sint-Vincentius van de GZA ziekenhuizen.

"Belangrijk is dat de spullen zo goed als nieuw zijn. Geen uitgerafelde truitjes of versleten broeken dus", zegt Charlotte. "Ten tweede willen we vooral hippe zomerse dingen voor jonge kankerpatiënten inzamelen, want aan die spullen is een tekort bij Huis Klaas. Maar met ons doelpubliek hier op de universiteit moet dat wel lukken."





Vooral vrouwelijke studentes lijken de weg naar het inzamelpunt te vinden. "Ik heb alle winterkledij uit mijn kleerkast gehaald en er zomerkleding weer ingelegd. Alle stuks die ik afgelopen winter niet gedragen heb en de zomerstuks waar ik helaas niet langer in pas, heb ik hier vandaag bij", zegt Ansje, masterstudente Communicatie. "Onder meer een gebreide trui, shortjes en een T-shirt van mijn vriend die hij vast niet zal missen, kom ik hier afgeven. Kankerpatiënten kunnen vaak niet gaan werken en hebben zoveel medische kosten te betalen dat ze het financieel niet altijd breed hebben. Ik denk dat zij deze stuks beter kunnen gebruiken."





De studenten doen trouwens meer dan een inzameling voor Huis Klaas, ze werken voor een studieopdracht ook een gloednieuwe website en de social media communicatie uit voor de shop. Vrijdag willen de studentes de oogst overhandigen aan Huis Klaas. (DILA)