Studenten vertrekken zaterdag met historische zeilschepen 07 september 2018

De Antwerp Student Fleet, een uniek project van de Hogere Zeevaartschool, vertrekt zaterdag met drie historische zeilschepen van aan het MAS richting Schotland en Noorwegen. De studenten leren op de schepen navigeren zonder gps, dus enkel met zeekaarten en op de sterren. Wie hen wil uitwuiven, de deelnemers wil ontmoeten of de schepen van nabij wil zien, is zaterdag welkom vanaf 10 uur in een speciaal sponsordorp. Er zijn standjes met eten en drinken. Er zijn demonstraties van veiligheidsoefeningen voor 'man over boord' en 'verlaat het schip'. Hoogtepunt wordt het vertrek van de schepen om 14.30 uur vanuit het Willemdok. Na het vertrek, zullen er twee concerten zijn, van 15 tot 17 uur. Het evenement zal eindigen om 18 uur. (DILA)