Studenten UAntwerpen snuiven en slikken gemiddeld meer drugs philippe truyts

21 februari 2019

20u08 1 Antwerpen Antwerpse studenten slikken, snuiven en roken meer drugs dan de gemiddelde Vlaamse student. Dat is de conclusie van een steekproef die het Antwerpse studentenblad ‘Dwars’ bij een kleine duizend studenten hield. Vooral de partydrugs xtc en cocaïne pieken.

‘Dwars’ stuurde via het platform ‘Blackboard’ een vragenlijst over drug- en alcoholgebruik naar de studenten van de UAntwerpen. Dat leverde 961 antwoorden op. Alle faculteiten zijn ruim vertegenwoordigd, de geslachtsverdeling is representatief. Al erkennen de opstellers van de enquête dat één op twintig studenten niet volstaat om harde uitspraken te doen.

Xtc en cocaïne

De resultaten zijn vergeleken met een studie uit 2017 van UA-onderzoeker Guido Van Hal bij liefst 36.000 studenten uit heel Vlaanderen. De verschillen met het Antwerps druggebruik zijn groot. Veertig procent van de Vlaamse studenten gebruikte al eens cannabis, in Antwerpen loopt dat op tot 52 procent. De UA-student blijkt in verhouding nog meer verhangen aan partydrugs: 14 procent slikte al xtc, 10 procent snoof cocaïne. De Vlaamse cijfers bedragen respectievelijk 7 en 5 procent, de helft dus.

Drugs zijn het populairst in de faculteiten Sociale Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Het aantal gebruikers ligt er iets boven 60 procent. De ‘braafste’ studenten vinden we in Geneeskunde, Farmacie en Diergeneeskunde met een goede 40 procent.

Verslavingspsychiater Geert Dom (UAntwerpen) nuanceert de cijfers. Hij wijst er in ‘Dwars’ op dat de vragenlijst mogelijk een groep heeft aangesproken die meer bezig is met drugs. De enquête gaat ook uit van studenten, wat de drempel verlaagt om vrijuit te spreken. Anderzijds is Antwerpen een stad met veel grote discotheken en met een grote aanvoer van cocaïne.

Galabal

Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen, wil niet te veel uitspraken doen over de cijfers. “We gaan er van uit dat er geen drugs tijdens de lessen worden gebruikt. We hebben regels op de campus, maar het is lastiger om op te treden tegen individueel gebruik buiten de campus. Na het Vlaams onderzoek hebben we wel gewezen op de gevaren van drugs en alcohol. Momenteel lopen er geen sensibiliseringsacties. En als het de spuigaten uitloopt, zoals het galabal van studentenvereniging Sofia in november dat de politie stopzette, treden we op. De rector heeft Sofia toen geschorst tot het einde van het academiejaar. Studenten die problemen hebben met drugs en alcohol, kunnen terecht bij de studentenpsycholoog.”