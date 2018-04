Studenten stelen drank 03 april 2018

Twee inspecteurs zagen zaterdagavond hoe twee jongeren iets verstopten in een portiek in de Lange Ridderstraat. Ze besloten de twee te volgen. Via de Sint-Andriesstraat en de Pompstraat ging het naar de Franckenstraat, waar de twee werden ingehaald en ingerekend. De studenten bekenden dat ze vier flessen sterke drank hadden gestolen in een nachtwinkel. De verdachten, een jongeman van 19 uit Wuustwezel die niet onbekend is bij de politie en zijn 22-jarige kompaan uit Antwerpen, werden voor verder onderzoek meegenomen. (NBA)