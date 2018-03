Studenten starten eerste Black History Month in Antwerpen 03 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Studentenvereniging AYO (African Youth Organization) startte gisteren met de eerste Black History Month in de Scheldestad. "Black History Month (BHM) draait om het vieren, herdenken en centraal stellen van Afrikaanse geschiedenis en lokale Afro-Amerikaanse en Afro-Europese helden", klinkt het.

AYO werd nog maar enkele maanden geleden opgericht door studenten van de Universiteit Antwerpen.





"AYO wil met de intrede in België bijdragen tot deze traditie, vanuit zowel een globale als Belgische context", zegt co-organisatrice Aminata Ndow. "We starten niet toevallig op 2 maart, want op 2 maart 1909 werd in de VS de wet aanvaard dat er geen nieuwe slaven meer het land mochten worden ingevoerd, een belangrijke overwinning voor de Afro-Amerikanen."





Kolonialisme

Elke week komt een ander thema aan bod: kolonialisme, vrouwen, migratie en handicap. Deze 4 thema's worden besproken doormiddel van films of in panelvorm met professoren en andere prominente Afro-Belgische auteurs en gastsprekers.





Gisteren werd met 'Sankofa' al een eerste film vertoond in de Nieuwe Vrede in Berchem over kolonialisme. Op vrijdag 9 maart vanaf 20 uur zijn er Afrikaanse vertellingen in het MAS. Op dinsdag 13 maart is er in Het Bos op de Ankerrui een fundraiser voor Soedanse vluchtelingen. Woensdag 14 maart nemen actrices Aïcha Cissé en Aminata Demba je mee in een wervelende zoektocht naar hun identiteit tijdens de theatervoorstelling 'Dis-moi wie ik ben', opnieuw in De Nieuwe Vrede.





Afsluiten doet het programma met een concert van de Malinese wereldster Fatoumata Diawara op 30 maart in de Roma. Voor het volledige programma check de Facebookpagina van Black History Month. (DILA)