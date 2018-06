Studenten op kot tussen rusthuisbewoners 22 juni 2018

Studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) kunnen vanaf volgend jaar op kot in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen. Voor een kamer betalen ze een gunstige prijs van 300 euro per maand, inclusief kosten en een wekelijkse poetsbeurt. Daar staat wel iets tegenover. Ze moeten minstens vijf uur per week optrekken met de bewoners. "Samen boodschappen doen, een koffie drinken, voorlezen, een spel spelen of deelnemen aan animatie", vertelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van KdG. "Voor de studenten een unieke kans om extra levenservaring op te doen."





Ook Ann Houtmeyers, directeur van Woonzorgcentrum De Gulden Lelie ziet veel voordelen: "Heel wat studenten kwamen hier al studeren. We zagen dat onze bewoners daar echt naar uitkeken. Voor hen is het een leuke afwisseling en bovendien zorgt het voor menselijk contact. Toen we hen dit idee voorlegden, waren heel wat van onze bewoners meteen heel enthousiast." De studenten krijgen een kamer tussen de bewoners maar wel volledig aangepast aan de noden van een student. "We zorgen voor een degelijke bureau, een gezellige zithoek en een internetaansluiting", aldus Houtmeyers. En wat met de typische kotfeestjes? "Daar kan zeker over gepraat worden op voorwaarde dat onze bewoners dan ook welkom zijn", lacht Houtmeyers. Studenten kunnen een kamer huren tussen de twee weken en een heel schooljaar.





Info: www.zorgbedrijf.antwerpen.be. (ADA)