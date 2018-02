Studenten mogen naar New York Fashion Week 16 februari 2018

Tijdens New York Fashion Week krijgen 10 alumni van de Modeacademie de kans om zichzelf voor te stellen aan de mode-elite in het kader van het project VOID. Daarin leggen de meest gerenommeerde modescholen contacten met de mode-industrie. Voor Antwerpen bestaat de selectie uit Wujic Jo, Nastasia Fine, Sofie Nieuwborg, Marta Twarowska, Joanna Chlust, Eduard Both, Maximillian Welsch, Ken Thaodee, Robbie Van Mierlo en Raphaelle Lenseigne, allemaal afgestudeerden van 2017. Zij worden aangekondigd als 'het meest veelbelovende talent van de volgende generatie' en hun ontwerpen moeten 'het belang aantonen van experimenteren en van mode-onderricht in de hedendaagse industrie'.