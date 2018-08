Stroompanne zorgt voor hinder bij trams in centrum 21 augustus 2018

De tramlijnen 11, 12 en 24 van De Lijn ondervonden gisterenmiddag hinder door een stroompanne aan de Rooseveltplaats. De trams reden niet tussen Centraal Station en Melkmarkt in beide richtingen. Reizigers konden wel voor een ondergronds alternatief kiezen door de metrolijnen 5 en 3 vanuit premetro Astrid naar de Groenplaats te nemen. Na een goed uur waren de stroomproblemen van de baan en verliep het tramverkeer na een tijdje weer normaal. Via het Twitter-account van De Lijn konden reizigers informatie over de onderbreking vinden. (DILA)