Stroomkabel niet volledig afgerold: woning vat vuur Sander Bral

29 november 2018

In een pand aan de Van Diepenbeeckstraat is woensdagnamiddag brand ontstaan.. Bij aankomst van de hulpdiensten had iedereen het gebouw al verlaten. De brand was snel onder controle. De beperkte brand heeft wel rookschade aangericht maar verder bleef de schade beperkt. Er vielen ook geen gewonden. Wellicht is de oorzaak van de brand te zoeken bij een stroomkabel die niet helemaal afgerold werd en zo begon te smeulen. De kabel werd gebruikt door een aannemer die op het onbewoonde gelijkvloers renovatiewerken uitvoerde.