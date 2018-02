Strijd tegen sluikstort meer en meer nachtwerk 24 februari 2018

Antwerpen Sinds de reorganisatie bij GAS-ambtenaren in mei zijn ze tot 31 procent van de tijd 's nachts en in het weekend op stap om sluikstorters op heterdaad te betrappen. En dat leidde al tot enkele successen.

De stad geeft de strijd tegen sluikstort niet op. Al geeft ze wel toe dat het soms vechten is tegen de bierkaai. Sinds mei zijn er dan ook GAS-ambtenaren 's nachts en in het weekend op stap om mensen op heterdaad te betrappen. Een gecoördineerde actie met de lokale politie en het uitgebreide cameranetwerk deze zomer in Deurne Noord, gekend om zijn sluikstortprobleem, leverde 95 pv's op. In tegenstelling tot het oude systeem gaat het om 95 identificeerbare overtreders en niet om loutere vaststelling. De stad trekt dus de eerste voorzichtige positieve conclusies. In totaal zijn er 120 toezichters, verdeeld over 9 wijkteams, een camerateam en cleanteams, dagelijks bezig met de aanpak van sluikstort en zwerfvuil. Het aantal uren dat gepresteerd werden tussen 19 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends en in het weekend ging van 9 procent naar 18 tot zelfs 31 procent in sommige wijken. (NBA)