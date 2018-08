Strijd tegen rododendron en Amerikaanse vogelkers begint 22 augustus 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat de aanwezigheid van rododendron en Amerikaanse vogelkers terugdringen in de Antwerpse natuurgebieden.





"De dichte takkenkransen en leerachtige bladeren van de rododendron bedekken al vlug de volledige bodem, waardoor er geen licht meer bij de bodem kan. Andere soorten krijgen geen kans. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse vogelkers", zegt Natuur en Bos, dat erop wijst dat zo het voortbestaan van heel wat planten- en diersoorten in het gedrang komt en vele soorten definitief verdwijnen. De maatregelen lonen, zo blijkt uit ervaringen in het verleden. Toen het ANB in 2003 het Mastenbos in Kapellen verwierf, was dat bos bijna volledig bezaaid met Amerikaanse vogelkers. "Het terugdringen van de struik leidde tot een bos met zomereik, spork, lijsterbes en berk. Op de heide broeden opnieuw de nachtzwaluw, boomleeuwerik en torenvalk. Ook de boompieper is er terug." (BJS)





