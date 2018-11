Strengere regels voor diamantairs moeten fraude en witwas tegengaan Philippe Truyts

30 november 2018

18u48 0 Antwerpen Wie diamanthandelaar wil worden óf blijven, zal zich aan strengere regels moeten onderwerpen. De ministerraad keurde in die zin een aanpassing van een KB uit 2004 goed. Verder zal synthetische diamant strikt worden onderscheiden van natuurlijke diamant. Zo kan men fraude met de minder dure synthetische stenen beter bestrijden.

Volgens federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) was een aangepaste wetgeving nodig. “Zo kunnen we de strijd tegen witwas efficiënter voeren én beletten dat diamanten worden gebruikt om terrorisme te financieren.”

De diamantsector in ons land, met Antwerpen als zwaartepunt, telt 1.600 bedrijven en haalt een jaarlijkse omzet van 36 miljard euro. Een verstrenging van de regels lijkt misschien economisch nadelig. Toch was het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de koepel en spreekbuis van de sector, zelf vragende partij voor de aanpassingen. Algemeen directeur Ari Epstein: “We hebben een voortrekkersrol in de internationale diamanthandel. Onze sector blijft evolueren en dus moet de wetgeving daarin meegaan. We zijn tevreden.” AWDC-woordvoerster Margaux Donckier voegt eraan toe dat de strengere normen voor handelaars een concurrentieel voordeel is geworden. “Negentig procent van de diamantproductie is in handen van beursgenoteerde bedrijven. Ze moeten sowieso de regels volgen.”

Beginnende diamanthandelaars zullen bovenop de al bestaande voorwaarden een bewijs van vakbekwaamheid, een uittreksel uit het strafregister én een bewijs van deelname aan een antiwitwasopleiding moeten voorleggen.

Synthetisch

Synthetische diamant – geproduceerd in een lab – zal juridisch niet meer onder dezelfde code vallen als natuurlijke diamant. Diamantairs moeten aan het Diamond Office (de ‘douane’ van de sector) duidelijk aangeven of ze in synthetische of natuurlijke diamant handelen. Synthetische stenen zijn tot 40 procent goedkoper dan natuurlijke diamant. Met het blote oog zie je het verschil echter niet. Dat zette de deur open voor frauduleuze praktijken.