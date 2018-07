Strantwerpen weer open voor grote publiek 16 juli 2018

De beachclub Strantwerpen op Linkeroever was jaren enkel af te huren voor privé-evenementen zoals bedrijfsetentjes, recepties of huwelijksfeesten. Nu is de populaire hotspot echter terug open voor het grote publiek. Op hetzelfde terrein opende vorige maand ook al het familieconcept Club Cabane Family Beach. Je kan er van dezelfde brasseriekaart genieten met slaatjes, croques, vers fruit en ijs. Elke zondag tussen 11.30 en 15 uur is er de Umami Oriental Brunch. Na de brunch worden ook Instagram-proof cocktails, sakes en Aziatische biertjes geserveerd. Voor de kinderen zijn er animatrices voorzien op het speelstrand van Cabane Family Beach en de oren worden verwend door een dj die beach tunes speelt. Op zaterdag blijft de club privé. Op zondag is Strantwerpen open van 11.30 tot 23 uur. Op zonnige weekdagen van 10 tot 22 uur. (DILA)