Strafvermindering voor dealer die politie bespuwde 02 maart 2018

Een weerspannige dealer uit Borsbeek heeft in beroep strafvermindering gekregen. Hij kreeg een jaar cel met uitstel omdat hij in april 2016 in Antwerpen op de politie inreed en naar de agenten spuwde.





De politie wilde op 1 april 2016 in Antwerpen het voertuig van Brahim D. (30) aan de kant zetten. Dat was tegen de zin van de beklaagde, die cocaïne bij zich had. Er volgde een korte achtervolging. Vier politiewagens konden de bestuurder klemrijden. Brahim D. weigerde uit te stappen en reed in op een politiecombi.





Tijdens zijn arrestatie gedroeg Brahim D. zich bijzonder weerspannig: hij schopte wild om zich heen en spuwde naar de politiemensen die hem in de boeien wilden slaan.





De beklaagde betwistte dat hij doelbewust op de politie was ingereden. "Ik schoof met mijn voet van het ontkoppelingspedaal waardoor mijn auto vooruitschoot", klonk het. Dat hij naar de agenten had gespuwd, ontkende hij niet.





De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde Brahim D. voor 'handel en bezit van drugs' en 'weerspannigheid'. Hij kreeg 18 maanden voorwaardelijke celstraf. De beklaagde ging in beroep. En omdat hij aantoonde dat hij al enkele maanden als schoonmaker werkt, besliste het hof om hem een lichtere straf te geven. (BJS)