Strafste sportprestatie komt van Hannelore Vens 03 maart 2018

02u40 0 Antwerpen De 27-jarige Hannelore Vens heeft de 'strafste Antwerpse sportprestatie' van het voorbije jaar geleverd. De prijs werd vrijdagavond op het gala van Sporting A in de Arenbergschouwburg voor het eerst toegekend.

Hannelore Vens verloor vier jaar geleden beide benen na een tragisch ongeval in het station van Brugge. Een zware revalidatie volgde en nam in mei 2017 deel aan het VTM-programma 'Over Winnaars'. Daarin bracht ze samen met Koen Wauters en op geleende kunstbenen de beklimming van het Incapad naar de eeuwenoude stad Machu Picchu tot een goed einde. Na een inzameling van Het Laatste Nieuws en Qmusic kreeg ze haar slimme protheses.





Vens speelt rolstoelbasket bij Wapper, een van de grootste G-Sportclubs van de stad. Ze groeide op in Brugge, maar volgde haar grote liefde naar Antwerpen. Vens was de beste van negen genomineerden voor de trofee, uit elk Antwerps district één. (PHT)