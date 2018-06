Straatwerken Cadixwijk starten begin 2019 16 juni 2018

Het ontwerp van de binnenstraten van de Cadixwijk op het Eilandje is goedgekeurd. De werken starten begin 2019, het einde is voorzien rond midden 2021. De Genuastraat, Cadixstraat, Rigastraat en Kempischdok-Westkaai worden ingericht als woonstraten. De straten krijgen fietsstroken en kruispunten in gezaagde kasseien. De rijrichting blijft overal behouden, behalve voor de Kempischdok-Westkaai. Daar verandert de enkele rijrichting in een dubbele. Het parkeersysteem blijft eveneens behouden. De openbare verlichting wordt wél vervangen: de stad wil maximaal gebruik maken van gevelarmaturen. (BJS)