Straatvinken tellen meer auto's dan verwacht 05 juni 2018

Auto's maken 63 procent uit van alle vervoersmiddelen in Antwerpen en de 32 omliggende gemeenten. Fietsers zijn goed voor 17 procent van het totaal. Maar hoe verder weg van de kernstad, hoe groter het aandeel auto's wordt. Eén en ander blijkt uit het project 'Straatvinken' van de Ringland Academie.





Een overkapping van de Ring kan maar slagen als tegen 2030 minstens de helft van alle verplaatsingen in de brede Antwerpse regio niet met de auto gebeurt. Meten is weten, dus telden op 24 mei 1.638 mensen in hun straat het verkeer. Dat leverde een totaal van 471.950 vervoersmiddelen op. Net geen 300.000 waren auto's. Verder werden onder meer 79.307 fietsers, 59.397 voetgangers en 4.733 trams en bussen geteld. Volgens Antwerps professor Thomas Vanoutrive zijn niet enkel de percentages belangrijk, maar ook hoeveel verkeer er reëel door een straat komt. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald. (PHT)