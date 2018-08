Straatdealer riskeert 20 maanden cel 17 augustus 2018

Het Antwerpse parket heeft 20 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete geëist tegen een 30-jarige straatdealer, die illegaal in ons land verblijft. Ahmed S. werd op 11 juni in de Dambruggestraat betrapt toen hij aan het dealen was. Bij een controle bleek hij in het bezit van enkele gebruikersdosissen cocaïne, een som cash geld en twee gsm's. Onderzoek wees uit dat er met de toestellen heel wat druggerelateerde contacten gebeurden. Bij de politie gaf de dertiger toe dat hij sinds drie maanden bijna dagelijks dealde. Hij deed het om rond te komen.





Ahmed S. werd in februari 2018 nog veroordeeld voor precies dezelfde feiten. Hij kreeg toen 18 maanden cel met uitstel.





Vonnis op 23 augustus. (BJS)