Stormwind tot meer dan 100 kilometer per uur verwacht, maar voorlopig zijn Antwerpse parken open philippe truyts

10 maart 2019

09u33 2

Het gaat bijzonder hard waaien vandaag, maar voorlopig worden de parken in de stad Antwerpen niet afgesloten. “We volgen de evolutie wel constant op”, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad.

Het KMI voorspelt vandaag tussen 12 en 18 uur rukwinden die kunnen uithalen tot 100 kilometer per uur of zelfs meer in de hele provincie Antwerpen. De kans op stormschade is vrij groot. Vanavond zouden de hevigste windstoten er stilaan uitgaan.