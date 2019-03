Storm blaast 200 bomen om, in Sint-Andrieskerk regent het binnen philippe truyts

18u29 1 Antwerpen Zeker zestien stadsgebouwen, waaronder het MAS, hebben schade geleden door de storm zondag. De wind rukte 15 tot 20 vierkante meter aan leien los op het dak van de Sint-Andrieskerk. De parken kregen de volle laag. De teller stond maandag op ruim 200 omgewaaide of afgebroken bomen. Trams 7 en 15 worden omgeleid tot woensdag.

De hele maandag waren de stadsdiensten in de weer om de aangerichte schade in kaart te brengen. In de namiddag stond de inventaris op zestien stadsgebouwen. Zo zijn er tegels gelost op het dak en de gevel van het Museum aan de Stroom (MAS). De zwembaden van Merksem en Wilrijk bleven ook achter met een beschadigd dak. In het districtshuis van Deurne was er sprake van waterlekken, naast dakproblemen.

Veel zorgen zijn er voor de Sint-Andrieskerk, een van de vijf monumentale kerken van Antwerpen. “Het hoofddak is serieus toegetakeld”, zegt Guy De Munck, voorzitter van de kerkfabriek. “Er is géén onderdak, de leien liggen op houten balken. Het regent dus nu dóór het dak. Dinsdag gaan we in overleg met de stad Antwerpen. We moeten alles zo snel mogelijk dichtleggen met plastic zeilen. Anders dreigen het gewelf en uiteindelijk ook het interieur (in de Sint-Andrieskerk staat een monumentale preekstoel, red.) te worden aangetast.”

Het regent nu binnen in de Sint-Andrieskerk. Twintig vierkante meter dak is weg Guy De Munck, kerkfabriek

Het dak is volgens De Munck al decennia niet meer onder handen genomen. “Er is een restauratiedossier, maar dat gaat niet vooruit.”

850 oproepen

De stad sloot zondag alle parken en begraafplaatsen. Gelukkig maar, want politie, brandweer en stadsdiensten moesten vanaf de namiddag alle zeilen bijzetten. Tussen zondagmiddag en maandagmiddag kreeg de brandweer 850 oproepen voor stormschade. Maandag om 12 uur waren er daarvan een 600-tal afgehandeld. De brandweer heeft zowat nachtje door gedaan.

“En ik vrees dat we nog dagen werk zullen hebben”, verwacht Tom Peeters, diensthoofd Stads- en Buurtonderhoud. “Er zijn meer dan 200 bomen omgewaaid of afgebroken. Alleen al op het Schoonselhof telden we 19 geknakte of omgewaaide bomen. Eéntje lijkt wel gespleten door de bliksem.”

De stad besliste maandagochtend na een controle om alle parken en begraafplaatsen opnieuw te openen. Dat was ook het geval voor de containerparken. De huisvuilophaling ondervond weinig hinder.

Tram 7 en 15 omgeleid

Het openbaar vervoer is ook niet aan het feest. Trams 7 en 15 zullen ten vroegste woensdagnamiddag hun normale traject volgen. Zondag viel een boom op de bovenleiding nabij Brouwerij De Koninck. “De bovenleiding is hersteld, de boom weggehaald. Maar we moeten twee nieuwe palen plaatsen en dat kost tijd”, zegt Sonja Loos, hoofd communicatie bij De Lijn. “Tram 7 rijdt niet tussen halte Harmonie en Mortsel en wordt afgeleid naar halte Olympiade. Tram 15 rijdt niet tussen halte Plantin en Boechout. Vanaf Plantin wordt die afgeleid naar de P+R in Wommelgem. Onze reizigers kunnen wel een pendelbus nemen.” (info: www.delijn.be)