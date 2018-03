Stoppen binnenkort meerdere trams tegelijk in metro? 06 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Er wordt onderzocht of De Lijn in de toekomst meerdere trams tegelijk kan laten halthouden aan de ondergrondse haltes van het Antwerpse premetronetwerk. Dat blijkt uit antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van parlementslid Orry Van De Wauwer (CD&V). De maatregel moet de doorstroming van het tramverkeer verbeteren.

Wie zich tijdens de spits in het Antwerpse premetronetwerk begeeft, kent het fenomeen: passagiers bestormen de tram, de deuren gaan herhaaldelijk open en dicht en het voertuig kan bijgevolg niet tijdig vertrekken. Ondertussen staat de volgende tram nog in de koker aan te schuiven, waarna hetzelfde scenario zich voltrekt.





Dat bij het in- en uitstappen van de tram heel wat tijd verloren gaat, is ook Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer opgevallen. Hij pleit ervoor om meerdere trams tegelijk halt te laten houden. "De dienstverlening wordt zo vlotter. Er is meer tijd om in en uit te stappen op het tweede voertuig en deze kan ook direct vertrekken bij het groene sein", zegt Van de Wauwer. Volgens hem zijn er nog voordelen. "Het is enorm frustrerend als je moet overstappen op een tram, die je ziet rijden voor de tram waar je op zit. Momenteel geraak je daar niet op. Door twee trams aan het perron te doen stoppen wordt overstappen gemakkelijker."





Van de Wauwer stelde over de kwestie een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Weyts laat weten dat hij een systeem, waarbij twee trams tegelijk tot aan het perron komen, wil laten onderzoeken. Infrastructureel zijn er alvast geen obstakels: de perrons zijn reeds voorzien van signalisatie voor twee stopplaatsen en ze zijn lang genoeg zijn. Weyts vindt wél dat het reizigersinformatiesysteem (over de juiste volgorde van de trams in de premetro) eerst volledig op punt moet staan. De nodige update voor accurate reizigersinformatie wordt tegen de zomer verwacht.





De Lijn loopt voorlopig niet warm voor het idee. "Door de inefficiënte stroom van in- en uitstappende reizigers zou het tegelijk halt houden van twee trams momenteel voor vertraging en verwarring zorgen", zegt woordvoerster Inge Inge Debruyne. (BJS)