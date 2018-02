Stoparmoede.nu pleit voor duidelijkere communicatie 27 februari 2018

Stoparmoede.nu pleit voor een duidelijkere dienstverlening van de stad. Zo blijven volgens de organisatie te veel mensen in armoede in de koude omdat de communicatie met de stad onduidelijk is. Eén van de zaken waar stoparmoede.nu voor pleit, is meer contactpunten in de stad waar mensen terecht kunnen.





Zes politieke partijen engageerden zich gisteren voor enkele inleefmomenten georganiseerd door Stoparmoede.nu. Een vrouw met schulden die haar werk verliest en bij het OCMW wil aankloppen, een oudere dame die beroep wil doen op een verhoogde tegemoetkoming, het zijn enkele voorbeelden die de armoedeorganisatie aanhaalde. "We merken dat een goede dienstverlening echt prioriteit moet zijn om armoede tegen te gaan. Het begint al met de nodige paperassen die bijvoorbeeld in juridische taal worden opgesteld. Je moet mensen beter kunnen begeleiden in klare taal. Anderzijds is er ook de digitalisering, een groot aantal mensen heeft geen toegang tot de digitale wereld", klinkt het. (NBA)





