Stomdronken na "één avondje uit in 18 maanden" 28 maart 2018

02u29 1

Antwerpen





Kurt L., een aannemer uit het Antwerpse, heeft van de politierechter in Kortrijk een boete van 800 euro en vijftien dagen rijverbod gekregen omdat hij in Roeselare twee geparkeerde auto's aanreed. Dat gebeurde vorig jaar na een avondje uit.





"Mijn cliënt werkte in onderaanneming mee aan de vernieuwing van de stationsbuurt in Roeselare", zegt zijn advocaat. "Hij was 18 maanden van huis en logeerde al die tijd in hotel De Bonten Os. Werken, eten en slapen: zo zagen zijn dagen er uit. Gaandeweg leerde hij er wat mensen kennen. Toen die hem op een keer voorstelden om voor zijn verjaardag een glas te gaan drinken in café Djings, in Beveren, ging hij daar op in. Daar is het echter helemaal uit de hand gelopen. Hij mocht nadien niet in z'n bestelwagen zijn gestapt om terug te rijden naar het hotel."





Bijna op z'n bestemming, botste L. in de Sint-Hubrechtsstraat tegen twee geparkeerde wagens. Toen de politie er bij kwam, bleek de man ladderzat. Hij had net geen 2,5 promille alcohol in het bloed, sloeg wartaal uit en kon niet meer rechtop lopen. Zelfs met z'n telefoon iemand verwittigen dat hij in een ongeval betrokken was, lukte niet: L. nam een selfie in de plaats van te bellen. De politie nam 'm dan maar mee om te ontnuchteren in de cel, z'n rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Volgens zijn advocaat is de man nooit eerder iets dergelijks overkomen. "Hij schaamt zich kapot. Na de feiten heeft hij zelfs nog een week langer dan nodig gewacht om z'n rijbewijs weer op te halen bij de politie." De rechter legde de aannemer geen bijkomend rijverbod op. (VHS)