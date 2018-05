Stokerij Elixir d'Anvers binnen het jaar beschermd 30 mei 2018

02u40 0 Antwerpen De voorlopige bescherming van likeurstokerij De Beukelaer aan de Haantjeslei, die bekend is van het gele kruidendrankje Elixir d'Anvers, is goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de definitieve bescherming. Die volgt wellicht binnen een jaar.

Elixir d'Anvers werd vanaf 1863 gestookt door François Xavier De Beukelaer. Het drankje op basis van een mengeling van tientallen soorten planten, fruit, kruiden, schors en wortelen in de herkenbare achthoekige fles sloeg vrijwel meteen aan.





Aanvankelijk stookte De Beukelaer de Elexir d'Anvers aan de Paardenmarkt, maar in 1894 bouwde het bedrijf een nieuwe fabriek op de hoek van de Haantjeslei en de Van Trierstraat. Het ontwerp was van architect Jules Hofman (1859-1919). Hij werkte in neo-Vlaamserenaissancestijl en werd later een van de belangrijkste Antwerpse vertegenwoordigers van de art nouveau.





De likeurstokerij in de Haantjeslei heeft een grote historische waarde. De site bestaat uit een fabriekshal met aansluitende werk- en opslagruimtes, een overbouwde doorgang naar een binnenplaats, een kantoorgebouw met bureau in neo-Vlaamserenaissancestijl, een voormalige flessenwasserij, een ketelruimte met fabrieksschoorsteen en een opslagruimte met dubbele gietijzeren galerij.





De stad Antwerpen heeft een positief advies gegeven voor de voorlopige bescherming van de likeurstokerij, waarna er een openbaar onderzoek wordt opgestart. Doorgaans leidt dat tot een definitieve bescherming van het gebouw door de Vlaamse overheid. Dat betekent dat er strengere voorwaarden zullen gelden voor verbouwingen en andere aanpassingen. (BJS)