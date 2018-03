Stilaan meer duidelijkheid rond verhuis KBC-toren 29 maart 2018

Het wordt stilaan duidelijk wat er te wachten staat voor de 400 mensen die nu nog werken in de Boerentoren. Het gebouw wordt de komende maanden geleidelijk aan volledig vrijgemaakt wegens asbest. Het kantoor voor bedrijvenklanten verhuist naar de Brouwersvliet, de KBC-diensten zullen terecht kunnen in een huurpand aan Berchem station. KBC Live wordt ondergebracht in een huurpand aan het Kievitplein. Koffiebar Maurice en Veritas kunnen blijven. Maar het is niet duidelijk of ze dat ook zullen doen. De kluizenzaal en de parking blijven toegankelijk. Voor de ondernemers van Start it @KBC, wordt nog een oplossing gezocht. Tegen 1 juli moet iedereen eruit, de werken zullen wtee jaar duren. (NBA)