Sterrenzaak The Jane opnieuw open na brand

09 april 2019

Sinds vandaag is het sterrenrestaurant The Jane opnieuw open. Begin maart moest het restaurant van Sergio Herman en Nick Bril noodgedwongen dicht na een korte maar hevige keukenbrand. Alle brand-, rook- en waterschade is nu weggewerkt, en dus mogen de gasten weer aanschuiven.

De totale schade liep op tot 300.000 euro. Gelukkig ziet chef-kok Nick Bril er de humor van in. Het nieuwe hapje, dat vandaag geserveerd zal worden, is een knipoog naar de brand. “Alle elementen erin zijn gerookt”, lacht Bril. “Het heet dan ook toepasselijk ‘We got burned’.”