Sterke vrouwen voor de lens 03 september 2018

02u23 0 Antwerpen Diamanthandelaar Alberto Saleh gooit ook als fotograaf hoge ogen. Als proevertje voor zijn tentoonstelling 'Empowered Woman' ('Sterke vrouw') in het Maagdenhuis haalde hij zaterdag in het Centraal Station vrouwelijke passanten voor zijn lens. Net als de modellen voor zijn expo poseerden ze met bokshandschoenen.

De pop-upfotostudio was een 'instant' succes. Stéfanie Renders uit Herentals (17) is mee met de boodschap van Saleh: een aanklacht tegen mishandeling van vrouwen én tegelijkertijd een ode aan de schoonheid. "Even voelde het raar, die bokshandschoenen. Maar dit is nodig. Vrouwen worden nog te vaak benadeeld."





Ook Stella Okemwa (foto) wilde absoluut meedoen. "Ontzettend veel vrouwen zijn het slachtoffer van geweld, ik ben er een voorbeeld van. En wat uitkomt, is vaak het topje van de ijsberg."





De expositie loopt van 4 september tot 4 november in het Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen. (PHT)